Plus Belle La Vie du 10 février 2025 : Jean-Paul sévèrement recadré (résumé + extrait vidéo épisode 265 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 265 de PBLV – Jean-Paul va perdre le contrôle face à l’ultime provocation de Darius Kassian cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va le frapper alors qu’il vient de révéler la maladie de Léa à Patrick !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 février 2025 – résumé de l’épisode 265

La juge recadre sévèrement Jean-Paul au sujet de son altercation avec Darius Kassian, soulignant que ce dernier pourrait porter plainte. Jean-Paul rétorque que Kassian l’a provoqué, mais la juge lui rappelle qu’il doit savoir garder son calme, sinon il ferait mieux de changer de métier. Malgré tout, Boher reste convaincu que Kassian cache quelque chose. Agacée, la juge lui reproche de s’acharner sur un homme probablement innocent. Jean-Paul insiste : Kassian est un fou dangereux et, à cause de lui, il est toujours en liberté ! Patrick intervient pour le rappeler à l’ordre, et Boher quitte la pièce.

Plus tard, Patrick confronte Jean-Paul et lui demande des explications au sujet de sa façon de parler à la juge. Boher lui reproche de ne pas l’avoir soutenu, mais Patrick lui rappelle qu’ils n’ont aucune preuve et que son comportement est inacceptable. Il lui ordonne d’oublier Kassian. Pourtant, Patrick veut comprendre pourquoi Jean-Paul a évoqué Léa. Pressé de questions, Boher finit par lâcher la vérité : Léa souffre d’une tumeur au cerveau.



Publicité





Plus tard, Samuel surprend Jean-Paul en train de mener discrètement son enquête sur Kassian. Il lui demande de prendre le relais, mais Samuel refuse : pour lui, Kassian est hors de cause. Il pense que Boher est obsédé par cette affaire et l’incite à se calmer. De son côté, Patrick se rend au cabinet de Léa, visiblement bouleversé. En le voyant, elle comprend immédiatement qu’il est au courant. Émue, elle se jette dans ses bras. Il lui demande si Babeth est informée, mais Léa répond que non : elle ne veut pas gâcher son voyage humanitaire. Elle assure à son père qu’elle est bien suivie et qu’elle va bien.

Ulysse encourage Kassian à porter plainte contre Jean-Paul Boher. Mais Kassian préfère éviter : il sait que Boher traverse une période difficile et craint pour sa femme. Il confie à Ulysse que Léa est atteinte d’un cancer. Sous le choc, Ulysse ne peut cacher sa réaction. Kassian le remarque et souligne qu’il faut être solidaires entre malades. Il n’a aucune envie d’enfoncer Jean-Paul…

Un peu plus tard, alors que Léa et Jean-Paul sont en terrasse, Kassian sort du Mistral. Il les salue, mais Jean-Paul l’interrompt sèchement, affirmant qu’ils sont en pleine conversation privée. Kassian reste calme et lui annonce que son avocat lui conseille de porter plainte, mais qu’il ne le fera pas. En revanche, il estime que Jean-Paul lui doit des excuses et lui laisse le temps d’y réfléchir avant de s’éloigner.

Pendant ce temps, Kilian s’entraîne avec Samuel pour son combat et lui demande de venir le soutenir. Mais Samuel refuse : c’est la Saint-Valentin et aussi l’anniversaire de son premier baiser avec Jennifer. Kilian suggère qu’elle l’accompagne, mais Samuel trouve qu’un combat de MMA n’a rien de romantique… Au bar, Kilian parle de son combat à Thomas et l’invite à venir, mais Thomas ne peut pas fermer le bar un soir de Saint-Valentin. Kilian l’interroge ensuite sur la difficulté de vivre cette fête après sa rupture. Il lui promet d’être là s’il a besoin de parler. Aya retrouve Kilian à la salle d’entraînement et remarque sa détermination. Quelque chose a changé dans son regard.

De son côté, Jules surprend Morgane avec un petit déjeuner au lit et une rose. Il lui rappelle que leur anniversaire de couple tombe aussi le jour de la Saint-Valentin. Il a tout prévu pour une semaine placée sous le signe de l’amour, à commencer par un massage dès le soir même. Morgane, peu emballée, trouve que c’est un truc de vieux. Déçu, Jules relativise et affirme que tant qu’ils sont ensemble, ça lui convient. Morgane, elle, a une autre idée : elle veut partager une nouvelle expérience avec lui.

Morgane surprend Jules en l’amenant faire de la moto. D’abord réticent, il finit par lui faire confiance. Lors d’une pause, il lui fait remarquer qu’elle semble différente, plus audacieuse. Le couple se sent plus uni que jamais.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 10 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.