Juliette Binoche présidente du jury du Festival de Cannes 2025

Le Festival de Cannes a annoncé que l’actrice française Juliette Binoche présidera le jury de sa 78e édition, prévue du 13 au 24 mai 2025. Cette nomination marque la deuxième année consécutive où une femme occupe cette prestigieuse fonction, après Greta Gerwig en 2024.











« J’attends avec impatience le partage de ces moments de vie avec les membres du Jury et le public. En 1985, je montais les Marches pour la première fois avec l’enthousiasme et l’incertitude d’une jeune actrice ; je n’imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de Présidente du Jury. J’en pèse le privilège, la responsabilité et la nécessité absolue d’humilité. » a déclaré Juliette Binoche.

Juliette Binoche, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1997 pour « Le Patient anglais », est reconnue pour sa carrière internationale et sa contribution au cinéma français. Elle devient ainsi la première personnalité française à présider le jury depuis Vincent Lindon en 2022.

Le Festival de Cannes, qui se tiendra du 13 au 24 mai 2025, est l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde, attirant des talents internationaux et célébrant l’excellence du septième art.



La nomination de Juliette Binoche à la présidence du jury souligne l’engagement continu du Festival en faveur de la reconnaissance des femmes dans le cinéma. Les organisateurs se réjouissent de l’apport de son expérience et de sa perspective unique pour cette 78e édition.