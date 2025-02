Kendrick Lamar et SZA en concert à Paris la Defense Arena : ouverture des ventes ce matin sur Ticketmaster

Publicité





Les fans de hip-hop et de R&B vont être comblés ! Après leur performance dimanche dernier lors de la finale du Superbowl, Kendrick Lamar et SZA, deux figures incontournables de la scène musicale internationale, annoncent un concert exceptionnel le 15 juillet 2025 à Paris la Defense Arena. Une date unique en France qui promet un show inoubliable.











L’attente est terminée : les billets sont mis en vente dès ce matin à 9h sur les plateformes officielles. Les places risquent de partir très vite, alors soyez au rendez-vous pour ne pas manquer cette opportunité unique de voir ces deux artistes sur scène.

Un duo légendaire pour une soirée mémorable

Kendrick Lamar, rappeur multi-récompensé et lauréat du prix Pulitzer, est connu pour ses performances scéniques électrisantes et ses textes percutants. SZA, étoile montante du R&B, envoûte le public avec sa voix envoûtante et ses mélodies enivrantes. Après leur collaboration sur des titres cultes comme All the Stars, les voir partager la scène s’annonce comme un moment d’anthologie.

Infos pratiques et billetterie

📅 Date : 15 juillet 2025

📍 Lieu : Paris la Defense Arena

🎟️ Ouverture des ventes : ce matin à 9h sur les sites officiels de billetterie comme Ticketmaster



Ne tardez pas, les places risquent de s’arracher en quelques minutes !