Les apprentis aventuriers du 20 février : quelle équipe va rejoindre la plage ? (résumé, spoiler + replay épisode 19)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 19 du jeudi 20 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 18 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Maéva se réveille de mauvaise humeur après sa dispute avec Julie la veille.





Jean-Pascal suit Jordan sur la plage, il essaie de le convaincre de ne pas abandonner. Mais Jordan a fait son choix : il sonne la cloche ! Julie est déçue, tout comme Jean-Pascal et Delphine. Mais pour Jordan, il est important que Julie soigne sa jambe.







Julie s’énerve, elle a l’impression d’être un boulet. Mais Jordan est certain d’avoir pris la bonne décision. Les filles réconfortent Julie pendant que les garçons sont avec Jordan. Mais en réalité, Rémy est content de voir partir une équipe forte.

Dans la jungle, Perle et Valentin sont désormais apaisés. Perle partage même son astuce charbon de bois pour se brosser les dents, Valentin est ravi.



C’est l’heure de l’épicerie automatique pour les équipes de la jungle. Tout le monde fonce ! Enzo et Colette essaient d’être les premiers pour maîtriser. Et bingo, ils sont les premiers. Ils prennent carotte et patate. Anaïs et Eddy prennent la patate douce. Valentin et Perle prennent oignon, concombre et mangue. Hillary prend le riz mais il n’y a que 100g pour 15 perles ! Enzo et Colette prennent du maïs en plus, Colette veut partager. Anaïs s’énerve qu’Enzo n’ait pris que des légumes alors qu’il a éteint le feu la veille…

Laurent réunit les aventuriers de la plage. Il recueille les impressions de Jordan et Julie suite à la cloche de l’abandon. Julie ne fait que pleurer ! Laurent annonce que l’expédition est annulée ! Il y aura un épreuve parmi les équipes de la jungle, l’une d’elles prendra la place des blancs sur la plage.

Pendant ce temps là dans la jungle, tout le monde s’en prend à Enzo. Et Colette se sent mal face à cette mauvaise ambiance… Ça la pèse et elle ne se voit pas vivre de la façon d’Enzo. Mais Enzo assume d’avoir voulu éteindre le feu qu’il avait allumé.

Pour les oranges et les bleus, place à l’épicerie. Les oranges laissent les bleus passer en premier pour voir comment ils se comportent. Maéva décide de prendre le pain et la confiture. Jean-Pascal et Delphine prennent le riz, du ketchup et carotte. Et l’épicier offre une sucette à Jean-Pascal !

Sur la plage, une violente dispute éclate encore entre Maéva et Rémy ! Rémy pense à l’abandon !

SPOILER quelle équipe va rejoindre la plage ?

Pour découvrir l’épreuve concoctée par Laurent et savoir quelle équipe rejoindra la plage en remplacement des blancs, il faudra attendre l’épisode de lundi !

Les apprentis aventuriers, le replay du 20 février

Si vous avez manqué l’épisode 19 ce jeudi 20 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 21 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 20.