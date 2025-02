Les apprentis aventuriers du 27 février : qui va aller en duel ? (résumé, spoiler + replay épisode 24)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 24 du jeudi 27 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 24 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers en pleine épreuve des perles.











Alors que les noirs, les gris et les violets ne participent pas en guise de sanction suite au braquage de l’épicerie, les autres se battent avec la corde pour l’épreuve, particulièrement éprouvante.

Enzo et Colette sont impressionnants, ils remportent la victoire et les 40 perles ! Jean-Pascal et Delphine, épuisés, arrivent 2èmes alors que Laurent disqualife les roses, Hillary et Giovanni, qui ont dépassé trop de fois la ligne.

Rémy et Maéva, eux aussi au bout de leurs forces, finissent 3èmes. Joy et Jonathan sont 4èmes mais comme ils sont la première équipe de la jungle, ils remportent la protection de Laurent !



Laurent distribue les perles : 40 pour Enzo et Colette, 30 pour Delphine et Jean-Pascal, 20 pour Rémy et Maéva, 10 pour Jonathan et Joy, et 5 pour Hillary et Giovanni. Jonathan est déçu, ils ont la protection sans aucune gloire.

Laurent annonce aux équipes finalistes la prochaine expédition. A la clé : la protection de Laurent, à partager avec une équipe au choix. Et la 3ème équipe ira à l’Affrontement contre une équipe de la jungle ! Quant aux équipes de la jungle, la cérémonie des votes les attend. Deux équipes iront en duel et une sera éliminée !

Dans la jungle, on trouve du manioc pour bien manger. Valentin et Perle préparent leur stratégie. Ils veulent envoyer les gris et les noirs en duel en les montant les uns contre les autres ! Mais ils craignent pour leur place.

Sur la plage, Enzo est prêt à beaucoup dépenser lors de la prochaine épicerie, Colette essaie de le calmer pour économiser. Les autres ont déjà peur qu’ils ne dépensent pas assez pour tout le monde…

Jonathan est déterminé à éliminer Valentin. Et pour ça, il veut envoyer les roses en duel face aux violets pour qu’ils les sortent ! Mais Joy est proche d’Hillary et ne se voit pas lui faire ça.

SPOILER qui est envoyé en duel à l’issue de la cérémonie des votes ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de la cérémonie des votes. Qui va en duel ? Il s’agit des violets (Perle et Valentin) et des noirs (Anaïs et Eddy) !

Les apprentis aventuriers, le replay du 27 février

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce jeudi 27 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 28 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.