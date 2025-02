« Les Mystères de la chorale » : histoire et interprète du téléfilm ce soir sur France 3 (6 février)

Publicité





« Les Mystères de la chorale », avec Maud Baecker et Nicolas Marié, c’est le téléfilm en rediffusion ce jeudi 6 février 2025 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h05 sur la chaîne, ou en avant-première et replay sur France.TV.







« Les Mystères de la chorale » : histoire

La capitaine de gendarmerie Caroline est confrontée à sa première enquête pour meurtre : Sabrya, 18 ans, a été assassinée sur le chemin du retour de la chorale où elle chantait régulièrement.

Sur la scène de crime, Caroline doit composer avec la présence de Louis Kleber, un policier en semi-retraite dont l’intervention l’agace. Pourtant, elle n’a pas d’autre choix que de collaborer avec lui. Louis a demandé sa mutation dans ce commissariat pour tenter de renouer avec sa fille, Hélène, la pianiste de la chorale, avec qui il est en froid.



Au sein de cette chorale, les non-dits et les secrets sont légion. Et à mesure que l’enquête avance, ces mystères réveillent en Caroline et Louis des blessures enfouies depuis trop longtemps…

« Les Mystères de la chorale », le casting

Avec : Maud BAECKER (Caroline Dubreuilh), Nicolas MARIÉ (Louis Kléber), Fabrice DEVILLE (Paul Lefort), Jean-Michel NOIREY (Thomas Schneider), Justine THIBAUDAT (Emma-Joy), Alix BENEZECH (Hélène Brion), Leopoldine SERRE (Patricia Brion), Marwan BERRENI (Kuvan Birkan), Fatima ADOUM (Mina Birkan), Shemss AUDAT (Nadia Birkan), Lisa MASKER (Sabrya Birkan).