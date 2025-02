« L’île de la tentation » spoiler : l’alarme retentit, un couple se sépare, ce qui vous attend la semaine prochaine

Publicité





Alors que « L’île de la tentation » était exceptionnellement déprogrammée ce mardi soir sur W9, l’épisode 7 sera diffusé la semaine prochaine. Vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend ? On vous en dit plus !











Publicité





Dans l’épisode 7, diffusé le mardi 4 mars sur W9, Hugo succombera à la tentation avec Katell ! Après un feu de camp éprouvant, où il découvre que sa petite amie Marine le dénigre en le qualifiant d’homme sans ambition auprès d’un tentateur, il se sent bouleversé et cherche du réconfort. C’est ainsi qu’il décide de passer la nuit avec Katell…

Au petit matin, il fait preuve d’honnêteté en avouant aux autres hommes et aux tentatrices qu’il a partagé la nuit avec elle, précisant qu’ils ne se sont pas contentés de dormir. De l’autre côté, sur la plage des femmes, l’alarme retentit, semant le doute parmi elles.

Et lors du feu de camps, Marine découvre que c’est Hugo qui a cédé à la tentation. Elle le voit lancer une serviette sur la caméra alors qu’il était au lit avec Katell. Elle refuse de regarder la dernière vidéo et annonce à Delphine qu’ils ont atteint le point de non retour, c’est terminé avec Hugo !



Publicité





Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 4 mars pour suivre l’épisode 7 de « L’île de la tentation » !