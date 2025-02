Un Si Grand Soleil du 26 février : Liam ment à Thaïs, Thierry le tient (résumé épisode 1586 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 février 2025, spoiler résumé de l'épisode 1586 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 26 février 2025.





Thaïs est avec Louis, elle lui explique que Liam lui a assuré ne pas être impliqué dans le vol de voiture et que c’était une coïncidence… Mais le même modèle de voiture dans la même rue, Thaïs n’y croit pas. Louis lui conseille d’en parler à ses collègues. Liam l’appelle, elle ne décroche pas. Au garage, Liam est mal et laisse un message vocal à Thaïs. Il repense à leurs moments passés ensemble…

Flore a mal dormi, elle avoue à Ludo qu’elle gambergeait… Elle ne sait plus où elle en est depuis sa discussion avec son père. Ludo lui conseille de déconnecter. Finalement, Flore appelle Clémence, qui était prête à partir.



Elise parle avec Alex, elle n’a aucune envie d’aller vivre à la ferme mais elle n’a pas osé décevoir Elodie. Ça fait rire Alex, qui se moque. Elise angoisse, elle n’a pas envie de vivre à la campagne. Mais elle pense que c’est foutu, elle va devoir s’habituer.

Thierry remarque que Thaïs n’a pas l’air bien mais elle ne veut pas en parler. Elle finit par lui avouer qu’elle l’a largué. Thierry pense que c’était la meilleure chose à faire, c’était trop dangereux pour elle et sa carrière. Thaïs l’envoie balader.

Clémence présente ses excuses à Flore, elle a été indélicate et injuste. Elle reconnait qu’elle était sous emprise, elle n’y est pour rien. Clémence s’en veut de l’avoir privée d’un père, elle s’est mal comportée. Flore dit qu’elle doit digérer mais elle l’a remercie de lui dire tout ça.

Alex rejoint Elise et Thaïs, qui parle du vol de la décapotable. Alex a la photo du voleur ! Thaïs est surprise, ce n’est pas Liam !

Flore parle de Tiago à sa mère, elle a très envie de le rencontrer. Clémence aimerait rencontrer Tiago, Flore va lui demander et il décidera. Elle lui explique à quel point ils sont proches avec son fils. Et elles s’avouent qu’elles se sont manquées. Clémence doit rentrer à Nice mais elle reviendra dès qu’elle voudra. Flore raconte ensuite à Ludo qu’elle a revu sa mère et ça s’est bien passé ! Flore demande ensuite à Ludo de se déshabiller pour finir ses croquis. Ludo est déstabilisé…

Becker fait le point avec Elise et Alex. Il leur annonce un changement de tactique, ils vont augmenter les patrouilles pour le prendre en flag.

Alain annonce à Elisabeth que Flore s’est réconciliée avec sa mère. Elisabeth pense que c’est grâce à lui. Alain dit qu’elle reviendra voir Flore et Tiago. Elisabeth semble s’inquiéter, elle lui demande s’il va la revoir et si elle est jolie… Alain note un soupçon de jalousie. Il lui dit qu’elle est l’amour de sa vie.

Liam vient parler à Thaïs pendant son footing. Il lui dit qu’elle avait raison, il a déjà volé des voitures. Mais il n’organise pas, il rendait service. Et il lui jure qu’il a tout arrêté depuis qu’ils sont ensemble. Ce n’est pas lui qui a volé la voiture du sms ! Il lui dit qu’il ne lui a rien dit pour ne pas la perdre. Il la supplie de lui laisser une chance. Il dit qu’il est prêt à tout pour elle, il n’a jamais aimé quelqu’un comme elle. Thaïs l’embrasse !

Quand Thaïs s’endort, Liam reçoit un message. Il va dans le garage passer un coup de fil… Il organise le transfert le lendemain. L’homme veut passer d’autres commandes mais Liam dit qu’il arrête et qu’il change de vie juste après. Thierry entend le lieu du rendez-vous et l’horaire, il dit qu’il le tient !

