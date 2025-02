Plus belle la vie spoiler : le revirement surprise de Jean-Paul ! (11 février 2025)

Publicité





C’est un énorme revirement de Jean-Paul qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Léa s’inquiète que Jean-Paul soit parti tôt et qu’il soit injoignable, celui-ci est chez Darius Kassian !











Publicité





Dans l’épisode du mardi 11 février 2025, Jean-Paul fait son mea-culpa et présente ses excuses à Kassian. Il dit ensuite à tout le monde qu’il s’est trompé et que Darius est innocent…

Mais en réalité, Jean-Paul n’a évidemment pas dit son dernier mot ! Il décide d’acheter les jeux de Darius pour se mettre dans sa peau… Quand Léa le confronte, il lui explique qu’il ne compte pas lâcher : il veut absolument réussir à le coincer !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025



Publicité