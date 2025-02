« Deux sœurs pour un mensonge » : votre téléfilm inédit ce 10 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Deux sœurs pour un mensonge » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 10 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Deux sœurs pour un mensonge ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Deux sœurs pour un mensonge » : l’histoire, le casting

Cassie, l’aînée d’une fratrie de trois enfants, a pratiquement élevé son frère et sa sœur, qui mènent aujourd’hui des vies instables. Inquiète pour Miranda, dont le petit ami est violent, elle lui propose de s’installer chez elle temporairement. Mais le jour même, Miranda disparaît. Malgré l’influence de son mari, procureur, l’enquête piétine. Déterminée à découvrir la vérité, Cassie décide de mener ses propres investigations…



Avec : Jessica Morris (Cassie Wilcot), Daniel Stine (Steven Wilcot), Brianna Abruzzo (Ariel), Christie Leverette (Robin), Brey Noelle (Miranda Taylor)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Jamais sans ma soeur ».

« Jamais sans ma soeur » : l’histoire et le casting

Le jour de son anniversaire, Hannah le célèbre avec sa sœur Darcie et leur famille d’accueil, Keith et Gillian, qui envisagent de les adopter. Mais une dispute éclate, et Hannah s’éclipse en secret pour rejoindre son petit ami… avant de disparaître sans laisser de trace. Tandis que Gillian soupçonne le jeune homme d’être impliqué, la police privilégie la thèse de la fugue. Refusant d’accepter cette version, Darcie se lance dans sa propre enquête. Ce qu’elle découvre pourrait non seulement révéler un lourd secret familial, mais aussi la mettre en danger…

Avec : Corina Akeson (Gillian), Maddy Hillis (Darcie), Jay Hindle (Keith), Alaska Leigh (Hannah)