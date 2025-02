Plus Belle La Vie spoilers : drame, enlèvement, départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 17 au 21 février 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton culinaire « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le drame suite au combat de MMA de Kilian.







En effet, ce dernier a totalement perdu les pédales. Il s’est acharné sur son adversaire, pris d’un excès de violence incontrôlable. Résultat, son adversaire a perdu la vue ! Totalement traumatisé et rongé par la culpabilité, Kilian décide de quitter Marseille. Il part rejoindre Emma et Baptiste en Australie.

De son côté, Darius Kassian piège et enlève Elsa Morel ! Jean-Paul ne pense plus qu’à son enquête, à tel point qu’il oublie le rendez-vous de Léa avec son cancérologue. Elle apprend, seule, une terrible nouvelle : la chimio n’a pas fonctionné et elle va devoir enchainer sur un traitement beaucoup plus agressif ! Léa se rapproche alors d’Ulysse, le seul à qui elle partage la mauvaise nouvelle…



Morgane est contrainte de présenter Idriss à Jules. Et petit à petit, Jules commence à douter… Morgane craint qu’il ne découvre qu’elle l’a trompé avec Idriss.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 février 2025

Lundi 17 février 2025, épisode 265 : Malgré les mises en garde, Boher continue d’outrepasser les règles dans l’enquête. Dans la tourmente, Kilian n’arrive toujours à comprendre son comportement de la veille. Zoé et Ariane, quant à elles, réalisent qu’elles auraient bien besoin d’un break.

Mardi 18 février 2025, épisode 266 : L’information que rapporte Léa aux policiers les entraîne dans un dangereux contre-la-montre. Aya ne sait plus comment réagir face à la terrible nouvelle de la veille. Au cabinet, Riva est obligé d’assumer son attitude distante.

Mercredi 19 février 2025, épisode 267 : Le commandant continue de se faire ronger par son enquête, aux dépens de sa famille. Au Mistral, l’annonce d’un départ crée le choc. Jules, quant à lui, se montre suspicieux vis-à-vis d’un nouvel arrivant dans le quartier.

Jeudi 20 février 2025, épisode 268 : Les preuves contre le principal suspect de l’enquête s’accumulent. A la résidence, Steve crée la surprise en ouvrant son ordinateur. Ariane et Zoé proposent à deux amis de venir passer quelques jours de repos avec elles.

Vendredi 21 février 2025, épisode 269 : Le commandant est acculé de toutes parts et commence à craindre pour sa sécurité et celle des siens. Les suspicions de Jules persistent et Morgane redoute plus que jamais de voir son secret révélé. Alors que le jour du départ a sonné, nos Mistraliens sont réunis pour un dernier au revoir.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 17 au 21 février 2025

