Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul déterminé, le choix de Bahram, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 10 au 14 février 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 février 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton culinaire « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fixette de Jean-Paul sur Darius Kassian.







En effet, alors que tout le monde croit Darius innocent, Jean-Paul reste convaincu qu’il n’est pas net et il est déterminé à faire éclater la vérité. Mais Darius est très fort et n’arrête pas de le provoquer, utilisant le sujet sensible du cancer de Léa… C’est d’ailleurs lui qui va le révéler à Ulysse ! Ce dernier va se rapprocher de Léa pour la soutenir…

De son côté, après des semaines de réflexion, Bahram accepte la demande en mariage d’Eric ! Ils vont devoir rendre crédible leur histoire pour que leur mariage blanc ne soit pas découvert.



Quant à Kilian, il a un combat de MMA le soir de la St Valentin. Et les amies de Barbara se mettent en tête de relancer sa vie amoureuse…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 février 2025

Lundi 10 février 2025 (épisode 260) : Dans l’enquête, certains agissements du commandant risquent de lui porter préjudice. Pour leur premier anniversaire ensemble, Jules et Morgane ont des désirs très différents. L’étrange projet de Kilian pour la Saint-Valentin ne semble pas du goût de tous.

Mardi 11 février 2025 (épisode 261) : Le commandant Boher décide d’adopter une nouvelle stratégie dans l’enquête. A l’occasion de la Saint- Valentin, Jennifer et Luna ont décidé d’aider leur amie Barbara à relancer sa vie amoureuse. De son côté, Bahram fait une grande annonce à Eric.

Mercredi 12 février 2025 (épisode 262) : D’humeur joueuse, Boher parvient, avec l’aide de Samuel, à comprendre davantage la personnalité du suspect. A la résidence, Mirta est très surprise quand elle découvre l’identité du nouveau régisseur. Thomas, quant à lui, est coupé dans son élan par la surprenante demande d’Eric.

Jeudi 13 février 2025 (épisode 263) : Dans son enquête, Boher pense avoir un coup d’avance, mais il pourrait rapidement se faire doubler. Au Mistral, le rendez-vous de Barbara prend un tournant inattendu. De leur côté, Eric et Bahram doivent veiller à rester crédibles.

Vendredi 14 février 2025 (épisode 264) : Plusieurs événements obligent Patrick à rappeler à Boher le sens des priorités. C’est le grand jour pour Kilian, que sa chérie est venue encourager. Tandis que certains décident de rester seuls, au Mistral, la Saint- Valentin se fête en couple ou entre amis.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 10 au 14 février 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…