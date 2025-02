Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Angleterre / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Angleterre / Ecosse en direct, live et streaming. La 3ème journée du tournoi des Six Nations se poursuit ce soir avec le match entre l’Angleterre et l’Ecosse.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h35 ce samedi 22 février 2025. Coup d’envoi à 17h45.







Aujourd’hui, samedi 22 février 2025, l’Angleterre affronte l’Écosse à Twickenham pour la 3ème journée du Tournoi des Six Nations ainsi que la 132ᵉ édition de la Calcutta Cup, un trophée emblématique disputé depuis 1879. L’Écosse, forte de quatre victoires consécutives contre son rival anglais depuis 2021, vise une cinquième victoire d’affilée.

De son côté, l’Angleterre, après une victoire serrée contre la France lors de la précédente journée, n’a effectué qu’un seul changement dans son XV de départ : Ollie Chessum remplace George Martin en deuxième ligne.



Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : 15. M. Smith ; 14. Freeman, 13. Lawrence, 12. Slade, 11. Sleightholme ; 10. F. Smith, 9. Mitchell ; 7. Earl, 8. T. Willis, 6. T. Curry ; 5. Chessum, 4. Itoje (cap.) ; 3. Stuart, 2. Cowan-Dickie, 1. Genge

Remplaçants : 16. George, 17. Baxter, 18. Heyes, 19. Martin, 20. Cunningham-South, 21. B. Curry, 22. Randall, 23. Daly.

Le XV de départ de l’Ecosse : 15. Kinghorn, 14. Rowe, 13. Jones, 12. Jordan, 11. Van der Merwe, 10. Russell (cocap.), 9. White, 7. Darge (cocap.), 8. Dempsey, 6. Ritchie, 5. Gilchrist, 4. Gray, 3. Z. Fagerson, 2. Cherry, 1. Schoeman.

Remplaçants : 16. Ashman, 17. Sutherland, 18. Hurd, 19. Skinner, 20. Brown, 21. M. Fagerson, 22. Dobie, 23. McDowall

Angleterre / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h35. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Angleterre / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre dès 17h35 sur France 2.