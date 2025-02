Un Si Grand Soleil du 24 février : Thierry confronte Thaïs, un coup dur pour la coloc (résumé épisode 1584 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1584 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 24 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Thaïs a encore passé la nuit avec Liam. Ils conviennent de se retrouver après le travail.

A la coloc, réveil difficile pour Flore mais elle a enfin bien dormi. Ludo remarque qu’elle va de mieux en mieux, il lui a préparé son petit dej. Flore est touchée qu’il s’occupe d’elle comme ça. Flore reçoit un appel de sa mère…



Publicité





Au commissariat, Thaïs retrouve Elise. Elle lui propose d’aller boire des coups avec les collègues mais Thaïs a déjà prévu quelque chose. Elise comprend qu’elle a un mec. Thierry les rejoint, glacial. Il confronte Thaïs : il l’a vue avec Rubio ! Elle lui dit que c’est sa vie privée, ça ne le regarde pas. Mais Thierry est convaincu qu’il est coupable, elle risque de perdre son job. Thaïs lui reproche d’être raciste.

Elise raccroche, sa cousine vient de lui apprendre qu’elle va rentrer d’Australie plus tôt que prévu. C’est elle qui lui louait l’appart ! Elle va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à la coloc. Alex lui conseille de devenir adulte et de prendre un appart seul. Elle n’apprécie pas le cliché.

Flore retrouve sa mère. Ça leur fait bizarre, Flore tenait à la remercier pour ce qu’elle a dit à Ludo. Elle lui dit que ce garçon tient beaucoup à elle… Flore reconnait que c’est un ami précieux. Elle lui raconte tout ensuite et elle lui dit que Tiago est un gamin incroyable. Clémence reproche à Flore de l’avoir privée de son petit fils. Elle avait raison sur Damien. Flore le prend pour un reproche… Elle se braque et s’en va. Flore appelle Alain, qui pense qu’elles se sont mal comprises.

Suzanne propose à Thierry de passer déjeuner avec Thaïs. Il décline et lui dit que c’est pas le jour, ils se sont pris la tête. Il lui explique qu’elle est amoureuse d’un suspect et il est convaincu que ça va mal finir. Suzanne comprend qu’il est inquiet pour lui mais Thaïs finira par ouvrir les yeux.

Thaïs retrouve Liam, qui remarque qu’elle n’a pas l’air bien. Mais elle lui dit qu’elle a juste besoin de changer d’air… Thierry est devant le garage, il attend qu’ils s’en aillent pour entrer ! A l’intérieur, Thierry installe un micro quand Liam et Thaïs rentrent plus tôt que prévu ! Liam avait oublié ses clés ! Thierry a juste eu le temps de se cacher. Liam trouve ses clés et s’en va, Thierry avait oublié son sac en pleine vue mais Liam ne l’a pas remarqué !

Elise annonce à Ludo, Bilal, Flore et Tiago qu’ils vont devoir quitter l’appartement. Ils sont tous partants pour continuer la coloc ailleurs. Plus tard, Tiago remarque que sa mère ne va pas bien, elle n’a pas parlé de toute la soirée. Elle lui raconte qu’elle a vu sa mère mais elle ne la supporte pas. Tiago lui dit qu’ils ont besoin de personne, ils sont très bien tous les deux.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Thaïs va-t-elle balancer Liam ? Thierry prêt à le coincer (épisode du 26 février 2025)