Un Si Grand Soleil spoiler : Damien n’est pas mort, Ludo découvre la vérité ! (épisode du 18 février 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1580 du 18 février 2025 – Alors que Flore est anéantie par la mort de Damien dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil », celle-ci n’est pas au bout de ses surprises ! Elle va se faire enlever par les italiens avec Alain et Tiago tandis que Ludo va découvrir la vérité sur Damien.











En effet, Ludo va aller à la rencontre de la mère de Flore pour lui parler de Damien. Elle lui explique que Damien est un escroc et que c’est à cause de lui qu’elle n’a jamais revu sa fille et son petit-fils. Quand Ludo lui raconte les derniers évènements, elle est convaincue que Damien est revenu pour sous-tirer de l’argent à Flore !

Ludo, qui n’arrive pas à joindre ni Flore ni Alain, débarque chez Elisabeth. Celle-ci, folle d’inquiétude, décide de tout lui dire. Pour Ludo, c’est une évidence : Damien n’est pas mort, il est complice des italiens pour récupérer l’argent de la rançon !

Et effectivement, Damien est bien complice des italiens. Il pense qu’Elisabeth Bastide va rapidement verser l’argent de la rançon et ils seront riches…



Elisabeth et Ludo vont-ils enfin prévenir la police ?

