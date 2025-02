Un Si Grand Soleil spoiler : Thaïs découvre la vérité sur Liam ! (épisode du 25 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1585 du 25 février 2025 – Décidément, on peut dire Thaïs n’a pas de chance en amour dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ! Après tout ce qu’elle a traversé avec Arnaud l’an dernier, Thaïs est encore mal tombée en succombant au charme de Liam…











Dans quelques jours, Thaïs va découvrir la vérité sur Liam. Et c’est Thierry qui avait raison à son sujet ! Un matin, alors que Liam est parti chercher des croissants, il a laissé son téléphone et Thaïs voit un sms… « décapotable, rue Pantin ».

Plus tard, alors qu’elle est en patrouille avec Thierry, il lui dit qu’ils doivent filer pour le vol d’une voiture rue Pantin. Et il s’agit d’une Audi A5 cabriolet ! Thaïs ne dit rien à Thierry au sujet de Liam mais le soir, elle confronte Liam. Il essaie de se défendre et de nier mais Thaïs n’est pas dupe. Elle lui dit qu’elle a perdu son temps avec lui !

Mais ce que Thaïs ne sait pas, c’est que Thierry a placé un micro dans le garage de Liam… Il a entendu leur conversation !



