Un Si Grand Soleil spoiler : Tiago pris pour cible, il est en grand danger ! (épisode du 6 février 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1572 du 6 février 2025 – Le retour de Damien va avoir de lourdes conséquences dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que les maffieux italiens ont retrouvé Damien à Montpellier, ce dernier va partir et laisser Flore et Tiago en grand danger !











Tiago va se faire interpeler par un inconnu devant le lycée… L’homme, un italien, lui parle de sa mère et lui montre une photo de Damien.

Et il insiste pour rencontrer la mère de Tiago ! Terrifié, Tiago écourte, il assure ne pas le connaitre et dit devoir aller en cours. Il retourne au lycée se cache dans les toilettes pour appeler Flore et la prévenir. Elle fonce le récupérer au lycée… Flore décide d’appeler Damien pour l’alerter.

Pendant ce temps là, Louis continue de dépenser sans compter alors qu’il n’a plus de distributeur. Bertier est très inquiet pour Louis et l’avenir de son entreprise… Il tente de l’alerter mais il ne l’écoute pas.



