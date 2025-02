C dans l’air du 3 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 3 février 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 février 2025 : le sommaire

⬛ La guerre commerciale est officiellement lancée. Samedi, Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane : 25 % sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, ainsi qu’une hausse supplémentaire de 10 % sur ceux déjà imposés aux importations chinoises. Ces mesures visent les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, qui totalisent plus de 40 % des importations américaines. En réponse, ces pays ont promis de riposter.

Les marchés financiers ont immédiatement réagi. Wall Street a chuté, entraînant avec elle les places asiatiques et européennes, les investisseurs redoutant une hausse de l’inflation et un ralentissement du commerce mondial. Quelques heures après la signature des décrets, Donald Trump a averti les Américains des conséquences possibles tout en assumant pleinement sa décision. « Cela fera-t-il souffrir ? Peut-être, peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l’Amérique, et cela en vaudra le prix », a-t-il écrit sur Truth Social.



Le président américain a également mis la pression sur le Canada, suggérant que le pays pourrait devenir « le 51e État des États-Unis », et a confirmé son intention de s’attaquer au commerce avec l’Union européenne. Il a promis d’appliquer « très bientôt » des mesures de rétorsion contre l’UE, qu’il accuse d’injustice envers les États-Unis. De son côté, la Commission européenne a averti qu’elle « ripostera avec fermeté » si l’Europe est ciblée. Emmanuel Macron a également réagi, appelant l’UE à défendre ses intérêts et à renforcer son industrie de défense face aux tensions géopolitiques croissantes.

Parallèlement, Donald Trump exige des alliés de l’Otan qu’ils augmentent leurs dépenses militaires à 5 % du PIB et réaffirme ses ambitions sur le Groenland, territoire autonome du Danemark. De plus, il a ordonné la construction d’un bouclier antimissile de nouvelle génération, un projet rappelant l’initiative de défense stratégique de Ronald Reagan dans les années 1980. La Russie a vivement réagi, accusant les États-Unis de militariser l’espace et de relancer la « guerre des étoiles ».

Alors que les tensions commerciales et stratégiques s’intensifient, quelles seront les conséquences pour l’économie mondiale ? Comment l’Europe va-t-elle réagir ? Et assiste-t-on à un nouvel épisode de militarisation de l’espace ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 3 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.