« Zoé, maman solo » : votre téléfilm ce 5 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Zoé, maman solo » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 5 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Zoé, maman solo ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Zoé, maman solo » : l’histoire, le casting

Atteinte d’endométriose, Zoé ignore si elle pourra un jour avoir un enfant. Malgré son célibat, elle choisit l’insémination artificielle pour maximiser ses chances, et contre toute attente, elle tombe enceinte dès la première tentative, bouleversant son quotidien.

Sur le plan professionnel, cette publicitaire renommée accepte d’aider Emmett Carmichael, un bad boy en quête de rédemption médiatique, à condition qu’il l’accompagne à ses cours de préparation à l’accouchement. D’abord réticent, Emmett finit par jouer le jeu et se rapproche peu à peu de Zoé. Mais alors que leur lien se renforce, Zoé recroise par hasard Rob, qui lui propose un rendez-vous. Le courant passe entre eux, et elle commence à envisager un avenir à ses côtés…



Avec : Kiri Nina (Zoé Cain), Jamie Spilchuk (Rob), Alison Brooks (Diane Stephenson), Ryan Bruce (Emmet)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La princesse et le bodyguard ».

« La princesse et le bodyguard » : l’histoire et le casting

Alexia Bernolli, princesse de Sentovia, a choisi de vivre librement depuis ses 20 ans, avec la bénédiction de ses parents, le Roi et la Reine. Installée à Manhattan, elle s’est construit une vie à son image, loin des obligations royales.

Mais à l’approche de ses 35 ans, ses parents lui imposent un choix décisif : rester dans l’anonymat et renoncer définitivement au trône, ou accepter ses devoirs, abandonner sa vie actuelle et se préparer à régner un jour. Quelle que soit sa décision, les conséquences seront inévitables, impactant non seulement son avenir, mais aussi celui de sa famille, de ses amis et de son cœur…

Avec : Emily Alatalo (Lexi), Ryan Bruce (Noah), AnnaMaria Demara (Chrissy), Richard Waugh (Jonathan)