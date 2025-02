Plus belle la vie spoiler : Darius trouve un avocat de taille !

Publicité





Jean-Paul et Charlotte ont fait une découverte capitale ce mercredi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans le coffre d’une voiture volée sur le parking de l’hôpital, une corde et un couteau. Certainement ce dont Darius Kassian comptait se servir avec Elsa Morel.











Mais malheureusement, dans l’épisode de demain, jeudi 6 février 2025, après analyse, Charlotte n’a aucun lien concret avec Darius. Et la perquisition chez Darius Kassian ne va rien donner non plus, à part démontrer qu’il est passionné par les tueurs en série… Mais ce dernier assure que c’est pour le bien du jeu d’enquêtes qu’il a créé.

Et cerise sur le gâteau pour Boher, c’est Ulysse Kepler qui va assurer la défense de Darius ! Ces deux là se détestent et il ne va pas lui rendre les choses faciles…

