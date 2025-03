Les Enfants de la Télé du 30 mars 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 30 mars 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 30 mars : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la Télé recevront une équipe de personnalités aussi diverses que talentueuses, pour un moment placé sous le signe de la bonne humeur et du rire.

🔵 Camille Lou : Chanteuse et actrice révélée par les comédies musicales « 1789 » et « La Légende du Roi Arthur », et vue dans les séries « Je te promets » et « Cat’s Eyes ». Elle est à l’affiche du film « Natacha (presque) hôtesse de l’air » qui sortira mercredi prochain en salles.



Publicité





🔵 Matthieu Lartot : Journaliste sportif et présentateur de Stade 2, figure emblématique du rugby sur France Télévisions.

🔵 Linda Hardy : Ex-Miss France 1992 devenue actrice, connue pour son rôle dans « Demain nous appartient ».

🔵 Karen Cheryl : Chanteuse à succès des années 70-80, devenue animatrice et chroniqueuse télé.

🔵 Hakim Jemili : Humoriste et acteur, passé du web au grand écran avec son style décalé.

Au programme de cette soirée : des séquences cultes, des fous rires, des images drôles et émouvantes, offrant l’occasion de revoir avec plaisir les moments qui ont marqué l’histoire de la télévision. ​Ne manquez pas ce moment de divertissement et de nostalgie en compagnie de Laurence Boccolini et de ses invités

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 16 mars 2025 à 18h10 sur France 2.