C à vous du 12 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 12 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Municipales 2026, avenir de la gauche, sa vie de femme politique… Anne Hidalgo, maire PS de Paris, publie le livre « Résister. Le pari de l’espoir »

🔵 « La Russie est une menace particulière dans le cyberespace » alerte Vincent Strubel, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Chrétien, chef de l’hôtel-restaurant “Les Hautes Roches”, à Rochecorbon (Indre-et-Loire)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jacques Audiard, Camille et Clément Ducol pour le triomphe du film « Emilia Pérez » qui a obtenu 25 récompenses; Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière de Lyon, auteur et réalisateur pour son film « Lumière. L’aventure continue ! » au cinéma aujourd’hui

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 12 mars 2025 à 19h sur France 5.