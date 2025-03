C à vous du 17 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Loi narcotrafic : « Dossier coffre-fort », accès aux messageries, isolement carcéral… Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est l’invité de C à vous

🔵 Mort d’Emilie Dequenne : C à vous lui rend hommage. L’actrice, atteinte d’un cancer rare, est décédée à l’âge de 43 ans. On parle de son long combat face à la maladie avec le Pr Steven Le Gouill, directeur de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie.



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jéremy Ferrari, pour la soirée spéciale qui lui est consacrée mercredi sur CANAL+, avec la diffusion de son spectacle ‘Anesthésie générale’ à 21h, suivie du documentaire ‘Comme une abeille’

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Karine Tuil, pour son livre “La guerre par d’autres moyens” paru chez Gallimard ; et Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, (anciennement Fondation Abbé Pierre) nous présente leur nouveau logo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 17 mars 2025 à 19h sur France 5.