C à vous du 21 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 21 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Crise diplomatique avec l’Algérie : comment apaiser les tensions ? On en parle avec Benjamin Stora, historien, professeur des universités, auteur du livre « L’Algérie en guerre (1954-1962). Un historien face au torrent des images »

🔵 Trafics et violences : 1 an d’immersion dans le quartier des moulins de Nice. On reçoit Siam Spencer, journaliste, auteure du livre “La Laverie”



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Samuel Le Bihan pour la série « Carpe Diem » diffusée le lundi 24 mars à 21h10 sur TF1

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Zabou Breitman pour le film “Le garçon” en salle le 26 mars et le film “Cassandre” en salle le 2 avril; et Nicole Avril pour le livre “Octobre” disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 21 mars 2025 à 19h sur France 5.