C à vous du 26 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Judaïsme, politique, Europe… Daniel Cohn-Bendit raconte ses mémoires ce soir. Il publie le livre “Souvenirs d’un Apatride”, co-écrit avec Marion Van Renterghem aux éditions Mialet-Barrault

🔵 Malnutrition : le combat de Marc-Olivier FogielMarc aux côtés de l’Unicef. Il est l’invité de #CàVous avec Ann Avril, directrice générale d’Unicef France



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Ali Rebeihi, Agathe Lecaron et Elsa Wolinski pour l’émission “Bel et Bien” tous les samedis à 9h30 sur France 2

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Elodie Li, cheffe du “Château Brachet” à Grésy-sur-Aix

🔵 Dans la Suite de C à vous : Hakim Jemili et Benoît Lucchini, rédacteur en chef du Guide du Routard Etranger, pour le film “Le Routard” en salle le 2 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 26 mars 2025 à 19h sur France 5.