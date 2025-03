C dans l’air du 11 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 11 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 11 mars : invités et le sommaire

⬛ JEAN-PIERRE RAFFARIN, ancien Premier ministre.

Il reviendra sur la réunion des responsables militaires à Paris et les enjeux du plan franco-britannique pour l’Ukraine, ainsi que les négociations en cours entre Kiev et Washington.

⬛ Des centaines de drones ukrainiens ont frappé la Russie cette nuit, notamment la région de Moscou, faisant trois morts et dix-huit blessés, selon les autorités russes. Il s’agit de l’attaque la plus massive sur la capitale depuis le début de l’invasion en 2022, survenue à quelques heures de discussions entre représentants ukrainiens et américains en Arabie Saoudite.



L’Ukraine affirme vouloir pousser Vladimir Poutine à accepter une trêve aérienne, une proposition jugée « prometteuse » par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui conditionne la reprise de l’aide à Kiev à un engagement dans un processus de paix.

En Europe, Emmanuel Macron réunit aujourd’hui à Paris 30 chefs d’état-major de l’Otan pour discuter des garanties de sécurité à l’Ukraine. Demain, les ministres de la Défense du groupe E5 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pologne) poursuivront ces discussions. L’Estonie, inquiète d’une extension du conflit, renforce sa défense en construisant des bunkers le long de sa frontière russe et en augmentant son budget militaire à 3,4 % du PIB.

Aux États-Unis, la guerre commerciale relancée par Donald Trump inquiète les marchés. Son refus d’exclure un ralentissement économique a fait chuter la Bourse lundi, alors que les investisseurs redoutent une hausse des droits de douane et une récession. Ils attendent la publication de l’indice des prix à la consommation ce mercredi après une forte inflation en janvier.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 11 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.