La Grande Librairie du 11 mars 2025 : invités et sommaire de la spéciale ce soir

Publicité





La Grande Librairie du 11 mars 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous exceptionneellement ce mardi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Il s’agit d’une soirée exceptionnelle pour la quatrième édition du Quart d’heure de lecture national. Qui sont les invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 11 mars 2025 : invités et sommaire

Augustin Trapenard reçoit Christine Angot, Jean-Baptiste Del Amo, Bernard Quiriny, Catherine Cusset et Guillaume Gallienne.

📚 Christine Angot – La nuit sur commande (Stock)

Autrice reconnue avec une vingtaine d’ouvrages à son actif, s’est imposée comme une figure singulière de la littérature contemporaine. Dans La nuit sur commande (Stock), elle explore une nuit passée à la Bourse du Commerce à Paris, qui devient un prétexte pour interroger le monde de l’art et son propre rapport aux injonctions.



Publicité





📚 Catherine Cusset – Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard)

Dans cet ouvrage, Catherine Cusset raconte comment l’œuvre de Marcel Proust a influencé son existence en tant que femme et écrivaine, servant de guide à différents moments de sa vie.

📚 Guillaume Gallienne – Quart d’heure de lecture national

L’acteur de la Comédie-Française, Guillaume Gallienne, partagera un extrait de La Recherche de Marcel Proust dans le cadre du Quart d’heure de lecture national, un moment dédié à la lecture et à la transmission du patrimoine littéraire.

📚 Bernard Quiriny – Nouvelles nocturnes (Rivages)

Dans Nouvelles nocturnes, Bernard Quiriny, maître de la forme courte et lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire pour Une collection très particulière, entraîne ses lecteurs dans un univers où l’extraordinaire surgit du quotidien et où le grotesque flirte avec le tragique et le macabre, rappelant des auteurs comme Borges et Marcel Aymé.

📚 Jean-Baptiste Del Amo – La nuit ravagée (Gallimard)

Ce roman aux accents fantastiques, inspiré de l’univers de Stephen King, explore les peurs et désillusions d’une époque à travers un groupe d’adolescents fascinés par une maison abandonnée. Addictif et troublant, La nuit ravagée s’inscrit dans la lignée des récits sombres et captivants de l’auteur.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mardi 11 mars 2025 à 21h sur France 5.