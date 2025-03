Tropiques Criminels du 21 mars : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)

Publicité





Tropiques Criminels du 21 mars 2025 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 2 de la saison 6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 21 mars 2025 : votre épisode inédit

Épisode 2 – Anse Mitan : Arnaud se réveille dans un bungalow de location et découvre, horrifié, le corps inanimé de son ex, Ingrid, qu’il avait revue la veille. Lorsque Mélissa arrive sur les lieux du crime, elle masque tant bien que mal sa stupeur en apercevant la victime nue et une bouteille de champagne abandonnée sur la table. Arnaud, lui, tente de reconstituer sa nuit, mais sa mémoire lui fait défaut. Il se souvient seulement d’avoir aidé Ingrid à tricher lors d’une partie de poker pour lui permettre de réunir les fonds nécessaires à l’ouverture d’une maison d’hôtes en Martinique, avant de la raccompagner… puis plus rien. Or, l’argent a disparu. Pour Mélissa, c’est un choc : son mariage avec Arnaud vacille. Est-il réellement coupable ? Pourra-t-elle encore lui faire confiance ?

Avec Yoann Denaive (Richard Maréchal), Edouard Chény (Tiken), Laurie Jam (Ingrid), Gianni Giardinelli (Mickaël)



Rappel de la présentation de la saison 6

Mélissa file le parfait amour avec Arnaud, jusqu’au jour où celui-ci la demande en mariage. Troublée, elle accepte à une condition : qu’il réussisse un défi qu’elle juge impossible. Mais lorsque Arnaud se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre, les certitudes de Mélissa vacillent.

Pendant ce temps, Gaëlle entretient une relation naissante avec Aurélien et s’amuse de son désir de discrétion au travail. Pourtant, après une enquête, Aurélien lui confie son envie de fonder une famille, un projet auquel Gaëlle ne s’était jamais vraiment préparée.

Avec Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Edouard Montoute (Thibault Lebrac), Meylie Vignaud-Pilarski (Océane), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.