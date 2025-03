C dans l’air du 6 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 mars 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 6 mars : invités et le sommaire

⬛ HÉLOÏSE FAYET, chercheuse au Centre des études de sécurité de l’Ifri et responsable du programme de recherche Dissuasion et prolifération.

Elle reviendra sur l’appel d’Emmanuel Macron à un débat sur le parapluie nucléaire français pour l’Europe, ainsi que les réactions de la Russie et les enjeux stratégiques de cette déclaration.

⬛ « La patrie a besoin de vous et de votre engagement. » Mercredi soir, à la veille d’un Conseil européen clé sur la sécurité, le président de la République a alerté les Français sur « un monde de dangers » et la nécessité d’investir dans la défense.



Publicité





Face au désengagement américain sous Donald Trump et à l’agressivité du Kremlin, l’Europe doit se renforcer. « Au-delà de l’Ukraine, la menace russe est là et nous touche », a déclaré Emmanuel Macron. Il accuse Moscou d’assassinats ciblés, d’ingérences électorales et de cyberattaques contre les infrastructures. La Russie, selon lui, teste les limites de l’Occident et poursuit son réarmement. « Qui peut croire qu’elle s’arrêtera à l’Ukraine ? »

Le président juge irresponsable toute passivité et propose de porter les dépenses militaires de la France de 2 à 5 % du PIB, soit 90 milliards d’euros. Mais comment financer cet effort sans augmenter les impôts ? Il évoque des réformes et la mobilisation de fonds privés et publics, sans plus de précisions.

Emmanuel Macron veut aussi ouvrir le débat sur la dissuasion nucléaire française au service de l’Europe. Il insiste sur le besoin d’engagement citoyen. Si le service militaire a été supprimé en 1997, la réserve opérationnelle compte 44 535 volontaires au 1er octobre 2024. « Nous n’avons pas assez de réservistes », a reconnu le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, appelant à un renforcement rapide.

Alors, comment aider l’Ukraine et réarmer l’Europe ? Qui peut devenir réserviste ? Peut-on financer l’effort de guerre en saisissant les 209 milliards d’euros d’avoirs russes gelés ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 6 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.