Enquête Exclusive du 9 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 9 mars 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Alerte rouge en mer de Chine ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 9 mars 2025 : votre émission en résumé

La mer de Chine méridionale est devenue l’un des foyers de tensions les plus vifs au monde. Riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques, elle voit transiter un tiers du commerce maritime mondial. Pourtant, Pékin cherche désormais à s’en accaparer la quasi-totalité, bafouant les règles internationales. Son objectif : s’approprier les ressources et asseoir son contrôle militaire sur toute la région.

Aux Philippines, les tensions s’intensifient : pêcheurs et garde-côtes philippins tentent de résister face à la flotte chinoise, qui grignote peu à peu leur zone maritime. Pékin s’approprie des îles stratégiques, les transformant en bases militaires et étendant progressivement son influence. À Taïwan, la menace d’une invasion militaire atteint un niveau critique. L’armée reste en état d’alerte constant, tandis que la population se prépare à d’éventuelles frappes aériennes. Pendant ce temps, la Chine renforce son sentiment nationaliste en organisant des croisières patriotiques sur les îlots récemment conquis.



Publicité





Aux États-Unis, Pékin est désormais perçue comme « l’ennemi numéro un », et la mer de Chine méridionale comme le principal théâtre de l’affrontement entre les deux superpuissances. Le président chinois Xi Jinping a considérablement renforcé son armée, doublant son budget militaire en une décennie. Aujourd’hui, la marine chinoise surpasse même celle des États-Unis en nombre de navires.

Des récifs coralliens des Spratleys aux bunkers de Taipei, des villages de pêcheurs philippins aux croisières nationalistes d’Hainan, plongez au cœur de cette nouvelle poudrière asiatique.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.