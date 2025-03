HPI : le lancement de la 5ème et dernière saison déjà annoncé !

Publicité





TF1 a annoncé que la cinquième et ultime saison de sa série à succès « HPI » sera diffusée à partir du 15 mai 2025. Cette saison marquera la fin des aventures de Morgane Alvaro, interprétée par Audrey Fleurot.











La série « HPI » a connu un immense succès depuis son lancement, captivant des millions de téléspectateurs en France et à l’international. La décision de conclure la série après cinq saisons a été prise par les créateurs et les acteurs principaux, estimant qu’il était temps de boucler la boucle.

Les fans peuvent s’attendre à une conclusion explosive pour les aventures de la détective déjantée Morgane Alvaro. La relation entre Morgane et le commandant Karadec, interprété par Mehdi Nebbou, sera au cœur de cette dernière saison.

Dernière saison de HPI : 8 épisodes inédits au programme

Le tournage de la cinquième et dernière saison de « HPI » a débuté le 18 novembre 2024 dans les Hauts-de-France. Cette saison comprendra huit épisodes de 52 minutes chacun. Et évidemment, Audrey Fleurot (Morgane Alvaro) et Mehdi Nebbou (Adam Karadec), sont de retour pour conclure cette série à succès.



L’intrigue de cette ultime saison se concentrera sur la nouvelle dynamique entre Morgane et Karadec, devenus parents. Ils devront naviguer entre leurs rôles de collègues, colocataires et co-parents, tout en gérant leur attirance mutuelle.