Ici Tout Commence spoiler : nouvelle choc à l’internat ! (vidéo épisode du 10 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une mauvaise nouvelle qui attend les élèves de l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Des insectes ont été retrouvés dans les chambres de l’internat et Solal pense qu’il s’agit de punaises de lit !











Publicité





L’Institut fait face à de sérieux problèmes d’hygiène… Des insectes ont même été repérés dans certaines chambres de l’internat ! Il semblerait que tous les élèves n’aient pas la même définition de la propreté. Agacée par la situation, la cheffe Armand a pris une initiative radicale : elle a installé un tableau de propreté dans la cour de l’école, exposant sans détour les étudiants les plus soigneux… et les plus négligés ! Mais la palme de la honte revient cette semaine à Mattéo et Jude, sacrés “porcherie de la semaine” ! Solal s’inquiète : et s’il s’agissait de punaises de lit ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier de retour, il découvre la vérité sur Constance et Ferdinand ! (vidéo épisode du 10 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1128 du 10 mars 2025, l’internat de l’institut infesté !

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.