C dans l’air du 28 mars 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 28 mars 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 28 mars : invités et le sommaire

⬛ TIMOTHÉE BOUTRY, journaliste au service police justice « Le Parisien – Aujourd’hui en France »

Il suit le procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 et reviendra avec nous sur les faits reprochés à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République.

⬛ Guerre commerciale : Trump va-t-il gagner ?



Après avoir ciblé des produits comme l’acier, l’aluminium, le champagne ou le vin, le président américain frappe un grand coup : à partir du 2 avril prochain, un droit de douane supplémentaire de 25 % s’appliquera sur toutes les automobiles fabriquées hors des États-Unis. Cette mesure porte à 27,5 % les taxes sur les véhicules importés (contre 2,5 % auparavant) et suscite d’importantes réactions à travers le monde, alors que la moitié des 16 millions de voitures vendues chaque année aux États-Unis provient de l’étranger.

Les constructeurs japonais, dont l’industrie automobile représentait l’an dernier 28 % des exportations nationales (soit 1,35 million de véhicules pour 40 milliards de dollars), ont immédiatement chuté en bourse. Le Mexique et le Canada, qui fournissent respectivement 16,2 % et 7,2 % du marché américain, seront également parmi les plus touchés.

En Europe, c’est surtout l’Allemagne qui risque d’en pâtir. Premier exportateur mondial d’automobiles, Berlin a expédié 13,1 % de sa production vers les États-Unis en 2024, notamment des voitures de luxe. La France, en revanche, est moins exposée, ses véhicules ne représentant que 0,1 % des importations américaines en 2023. Pourtant, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a dénoncé « une très mauvaise nouvelle », alors que l’industrie automobile française traverse déjà une crise majeure.

Depuis plusieurs mois, le secteur subit un ralentissement des ventes, en particulier pour les véhicules électriques, et une concurrence accrue des marques chinoises, en Chine comme en Europe. Résultat : des plans sociaux en cascade. Michelin prévoit la fermeture de deux usines (1 250 emplois menacés), Valeo envisage de supprimer près de 1 000 postes sur huit sites français, et la Fonderie de Bretagne, qui dépend à 95 % de Renault, pourrait fermer (350 emplois en jeu). L’entreprise Amis, sous-traitante de Stellantis et Renault, est quant à elle en redressement judiciaire.

À cette crise industrielle s’ajoute une bataille politique autour des Zones à Faibles Émissions (ZFE). Ce dispositif, conçu pour limiter la pollution et réduire les 40 000 décès annuels liés aux particules fines selon Santé Publique France, prévoit d’interdire progressivement la circulation des véhicules les plus anciens dans certaines métropoles. Mais le 26 mars, en commission spéciale à l’Assemblée, la droite, l’extrême droite et le groupe Liot ont voté la suppression des ZFE. Si cette décision n’a pas d’effet immédiat, elle pourrait être confirmée lors du vote en séance plénière.

L’avenir du secteur automobile reste incertain : les ZFE vont-elles disparaître en France ? L’augmentation des taxes américaines mettra-t-elle à genoux les constructeurs français ? La crise du marché européen est-elle inéluctable ? Et Donald Trump parviendra-t-il à remporter cette guerre commerciale ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 28 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.