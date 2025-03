Audience TPMP : Cyril Hanouna en baisse pour son 2ème jour sur YouTube et box !

Publicité





TPMP audience 4 mars 2025 – L’expérience 100% digitale de « Touche Pas à Mon Poste » connaît déjà une première baisse d’audience. Après un démarrage prometteur lundi avec un pic à 280 000 spectateurs sur YouTube, le programme a vu son audience chuter lors de sa deuxième soirée, atteignant 217 000 spectateurs en moyenne hier soir et un pic à 248 000 spectateurs.











Un effet de curiosité ?

Si le lancement a suscité une curiosité certaine après la fermeture de C8, cette baisse interroge sur la capacité du programme de Cyril Hanouna à fidéliser son public dans ce nouveau format exclusivement en ligne sur YouTube, Dailymotion, Molotov et les box.

Mais attention pour l’instant, l’audience n’est mesurée que sur YouTube et c’est donc seulement une tendance.

De son côté, Cyril Hanouna surveille en direct les audiences sur les box SFR et hier soir il se vantait encore d’être à haut niveau et même de faire plus que la veille.



« Même des concurrents m’ont écrit pour me dire ‘est-ce que tu n’est pas entrain de mettre un coup fatal à la TNT ?’ C’est fou, l’Arcom ils sont entrain de mettre un coup fatal à leur propre modèle » a déclaré l’animateur de TPMP hier soir.

Rappelons que d’ici quelques jours, les audiences de TPMP devraient être publiées par Médiamétrie.

VIDÉO Cyril Hanouna se vante des audiences de TPMP en 100% digital