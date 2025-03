Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 4 mars 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 2 du mardi 4 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Cynthiana chez les Oranges, Mehdi fait parler sa tribu après qu’il ait voté contre Jérôme.











La bouteille annonce le jeu de confort. Et chacun fait ses bagages puisque l’équipe perdante ira sur l’île de l’exil. Place à l’épreuve, il s’agit d’une épreuve de natation avec des requins à récupérer sous l’eau.

C’est serré mais c’est une victoire des Oranges ! Les Verts sont 2èmes, les Bleus 3èmes. Les Violets sont derniers et vont devoir aller sur l’île de l’exil pendant 24h. Les Oranges ont un choix entre 2 récompenses : un guide qui viendra leur montrer comment se nourrir sur leur île, ou un second pour leur faire découvrir la mer.

Les Oranges choisissent le guide sur terre. Les Verts remportent donc le second. Et les Bleus sont les seuls à manger chaud puisqu’ils sont les seuls à avoir le feu !



Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un parcours à faire en relais. Au cours de l’épreuve, Alan se cogne violemment l’épaule. Il a très mal et Denis doit arrêter l’épreuve ! Il est évacué sur brancard vers l’infirmerie. Mohammed, qui avait tiré la boule noire, reprend sa place.

L’épreuve reprend et c’est une victoire des Violets ! Les Verts sont encore 2èmes, les Bleus sont 3èmes. Les Oranges finissent derniers et vont donc devoir faire face à un second conseil !

Si chez les Oranges on réfléchi à l’élimination, chez les Violets malgré le totem on cherche un collier. Et Andréa en trouve un !

Le conseil orange, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du second conseil des Oranges. Et c’est finalement Mehdi qui est éliminé !

Koh-Lanta du 4 mars 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 4 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mercredi 11 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».