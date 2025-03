Koh-Lanta : Jérémy et Candice annoncent leur rupture !

Publicité





On s’en doutait et c’est maintenant confirmé : Jérémy et Candice, candidats emblématiques de Koh-Lanta, se sont séparés ! Alors qu’ils n’apparaissaient plus ensemble depuis déjà plusieurs semaines, Jérémy et Candice ont annoncé officiellement leur rupture ce soir sur Instagram.





« Au revoir Voilà, c’est fini.Comme vous l’avez sûrement remarqué ces derniers temps, nous prenons des chemins différents. » ont-ils écrit.







« On s’est rencontrés pour vivre notre rêve, et puis on l’a fait durer quelques années encore. On a vécu vraiment, vraiment des milliers de choses ensemble qui resteront de merveilleux souvenirs. » ont-ils poursuivi, avant de préciser qu’il n’y a pas d’animosité.

« On pensait que ce serait pour beaucoup plus longtemps, évidemment. On se sépare en bons termes, en se souhaitant l’un et l’autre tout le bonheur du monde. Merci à vous d’avoir suivi nos aventures ensemble au fil des années et de nous avoir donné tant de bienveillance et d’amour dans vos gentils messages. À très vite, chacun de notre côté. »



Rappelons que Jérémy et Candice s’étaient rencontrés en 2016 sur « Koh-Lanta : l’île au trésor ». Ils étaient en couple depuis et Jérémy avait même demandé Candice en mariage en décembre 2023.