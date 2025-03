Publicité





La Grande Librairie du 26 mars 2025





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 26 mars 2025 : invités et sommaire

Cette semaine dans La Grande Librairie, un dialogue entre Etienne Klein et le Prix Nobel de physique Alain Aspect, de la poésie avec Ariane Ascaride et Ananda Devi et un grand roman avec le retour de l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie !

📚 CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Douze ans après Americanah (Gallimard/Folio), Chimamanda Ngozi Adichie revient en force avec L’inventaire des rêves (Gallimard), marquant son grand retour à la fiction. À travers ce roman choral, elle dresse le portrait croisé de trois Nigérianes cosmopolites et d’une Guinéenne vivant aux États-Unis, explorant ainsi les injonctions qui façonnent encore les désirs et l’imaginaire féminins.



📚 ANANDA DEVI

L’écrivaine et poétesse mauricienne Ananda Devi voit son recueil Danser sur tes braises (Éditions Bruno Doucey) reparaître en format poche. Accompagnée d’Ariane Ascaride, elle envoûtera nos esprits et nos cœurs avec des mots brûlants et puissants.

📚 ARIANE ASCARIDE

La poésie sera mise à l’honneur avec la comédienne Ariane Ascaride, marraine de l’édition 2025 du Printemps des Poètes. Durant deux semaines, cet événement déploiera la poésie sous toutes ses formes à travers la France, avec pour thème cette année : la poésie volcanique !

📚 ALAIN ASPECT

Les recherches d’Alain Aspect en mécanique quantique ont remis en question certaines théories d’Albert Einstein, lui valant le prix Nobel de Physique en 2022. Dans Si Einstein avait su (Odile Jacob), il retrace son parcours scientifique et ses découvertes révolutionnaires.

📚 ÉTIENNE KLEIN

Physicien, philosophe des sciences et brillant vulgarisateur, Étienne Klein questionne dans Transports physiques (Gallimard) le rôle du corps dans notre compréhension du monde. Il y livre un plaidoyer captivant en faveur de l’activité physique, dans toutes ses dimensions.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 26 mars 2025 à 21h sur France 5.