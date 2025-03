Les apprentis aventuriers spoiler : après Julie et Jordan, un autre abandon à venir !

Publicité





Gros rebondissement à venir dans « Les apprentis aventuriers » sur W9 ! Alors que Julie et Jordan ont été les premiers à abandonner suite à la blessure de Julie, un autre binôme va devoir quitter l’aventure.











ATTENTION SPOILER, NE PAS LIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS SAVOIR

Et on peut vous dire que ça va encore se passer parmi les équipes de la plage des finalistes !

Selon le bloggeur Aqababe, c’est Enzo et Colette qui vont prochainement devoir abandonner. Enzo va se blesser et va même devoir aller à l’hôpital. Il va ensuite être contraint à l’abandon et va donc entrainer Colette dans sa chute.



