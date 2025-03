Enquête Exclusive du 2 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 2 mars 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Suède : le pays le plus violent d’Europe ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 2 mars 2025 : votre émission en résumé

Quel est le pays le plus violent d’Europe ? Réponse : la Suède. Longtemps considérée comme un modèle de tolérance, de prospérité et d’intégration, la Suède traverse aujourd’hui une crise sans précédent marquée par une montée en flèche de la violence.

Depuis 2022, rapporté à sa population, le pays détient le triste record du plus grand nombre de décès par armes à feu en Europe. En cause : l’explosion des règlements de comptes entre gangs de trafiquants de drogue, qui se disputent un marché en pleine expansion. Cette guerre ne se limite plus aux périphéries : des villages reculés aux centres-villes, aucune zone n’est épargnée par ces affrontements meurtriers.



Publicité





Un autre facteur alarmant : la jeunesse des tueurs. Les gangs recrutent des adolescents via internet, profitant d’un système judiciaire plus clément avec les mineurs, qui risquent au maximum quatre ans de prison en cas de crime. Pour 20 000 euros, il est possible de commanditer un assassinat.

Face à cette spirale incontrôlée, les forces de l’ordre et la justice semblent dépassées. Tandis que la droite et l’extrême droite pointent du doigt certaines communautés d’immigrés impliquées dans ces violences, d’autres accusent un système judiciaire trop axé sur la réinsertion au détriment de la répression.

Pour comprendre cette vague de violence, nous avons plongé au cœur du conflit : immersion dans les gangs, suivi du travail des forces de l’ordre, visite d’un centre éducatif fermé où se croisent meurtriers et dealers, et rencontre avec ceux qui cherchent des solutions. Une enquête au cœur d’une crise qui bouleverse les fondements de la société suédoise.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.