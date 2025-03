Mort d’Herbert Léonard des suites d’un cancer

Publicité





Le chanteur français Herbert Léonard est décédé ce dimanche à l’âge de 80 ans, a annoncé son épouse Cléo. L’artiste luttait contre un cancer du poumon.











Né le 25 février 1945 à Strasbourg, Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Lœnhard, s’est fait connaître dans les années 1960. Il a débuté sa carrière musicale en tant que guitariste dans des groupes de rock avant de se lancer en solo. Son timbre de voix unique et ses chansons romantiques lui ont permis de conquérir le cœur du public français.

Parmi ses plus grands succès figurent « Pour le plaisir », sorti en 1981, qui est devenu l’un des titres emblématiques de la chanson française. D’autres chansons comme « Flagrant délit » ou « Puissance et gloire » ont également marqué sa carrière. En 2001, il a revisité plusieurs standards de séries télévisées dans l’album « Génériquement vôtre » et a interprété le rôle de Frollo dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris ».

Herbert Léonard avait été confronté à des problèmes de santé ces dernières années. En 2017, il avait été hospitalisé en réanimation à la suite d’une embolie pulmonaire et avait été plongé dans un coma artificiel pendant 32 jours. En 2023, il avait de nouveau été hospitalisé en raison d’une pneumonie et d’une pleurésie.



L’artiste était marié depuis 2004 à Cléo, de son vrai nom Chantal Rousselot, qu’il avait rencontrée en 1967. Le couple a une fille prénommée Éléa, née en 1973.

La disparition d’Herbert Léonard laisse un grand vide dans le paysage musical français. Ses chansons continueront de résonner dans le cœur de ses fans et de tous ceux qui ont été touchés par sa voix et son talent.