« Olympe, une femme dans la Révolution » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (3 mars 2025)

« Olympe, une femme dans la Révolution » au programme TV du lundi 3 mars 2025





A suivre dès 21h10 sur France 2







Olympe, une femme dans la Révolution, présentation

Paris, juillet 1793. Quatre ans après la prise de la Bastille, la Révolution est en pleine effervescence et la Terreur fait rage. Dans ce climat de violence et de bouleversements, une réalité demeure inchangée : les femmes restent privées de droits. Parmi les rares à s’élever contre cette injustice se trouve Olympe de Gouges. Femme de lettres et militante engagée, elle défie ouvertement Robespierre. Arrêtée par la police d’État, elle est incarcérée dans une maison d’arrêt, où elle attend son procès. Aux côtés d’autres prisonnières de toutes origines, Olympe continue le combat.

Le casting

Avec Julie Gayet (Olympe de Gouges), Dimitri Storoge (Michel de Cubières), Pauline Serieys (Justine), Jean-Pierre Lorit (Jacques Bietrix), Pablo Cobo (Théodore Gérard), Amandine Dewasmes (Madeleine de Kolly), Frédéric Noaille (Robespierre), Louise Orry-Diquero (Suzanne), Luc Antoni (Fouquier-Tinville), Audrey Marnay (la Princesse de Lamballe), Lucas Ferraton (Pierre) et la participation de Emilie Gavois-Kahn (Catherine Mayahe)



