« Comédies musicales made in France » : votre documentaire ce soir sur France 3 (28 mars)

« Comédies musicales made in France » au programme TV du vendredi 28 mars 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Comédies musicales made in France ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Comédies musicales made in France » : présentation

Des œuvres comme Starmania, Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, ou encore Roméo et Juliette ont marqué les esprits, année après année, grâce à leurs tubes et leurs mises en scène spectaculaires. Ces comédies musicales se sont imposées dans le cœur des Français. Ce film retrace l’histoire des comédies musicales françaises.

Des titres emblématiques tels que « L’envie d’aimer », « Le temps des cathédrales », « Quand on arrive en ville » ou « Je fais de toi mon essentiel » sont autant de morceaux inoubliables issus de ces productions qui nous ont fait vibrer, chanter et danser.



Du phénomène Starmania aux superproductions des années 2000, des scènes parisiennes aux Zénith en province, ce documentaire explore la naissance d’un genre à la française. Il retrace une histoire faite de succès, d’échecs, de chansons cultes, d’artistes célèbres, mais aussi de moments inédits et de pépites oubliées. Véritables tremplins de talents et générateurs de tubes intemporels, les comédies musicales ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de la musique francophone et continuent de faire partie intégrante de notre patrimoine.

À travers des extraits de spectacles, des séquences télévisées, des making-of et des témoignages de ceux qui ont participé à ces œuvres, le documentaire offre une immersion dans les coulisses de ces créations. Les artistes, producteurs et créateurs qui ont façonné les grandes tendances des comédies musicales partagent des anecdotes inédites, faisant revivre les grands moments et les aspects insoupçonnés de la création. Que ce soit par la tendresse, l’humour ou l’émotion, leurs souvenirs offrent une nouvelle perspective sur ces spectacles mémorables.