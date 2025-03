Pékin Express du 27 mars 2025 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé avant la finale ?

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 27 mars 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 10 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de Mattéo et Esmeralda la semaine dernière, place à la demi-finale pour les 3 derniers binômes en compétition : Cécile et Marion, Etienne et Judith, et Patricia et Adrien. Qui ira en finale ?





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Pékin Express du 20 mars 2025, présentation de l’épisode 10

Pour cette demi-finale, les binômes s’affronteront lors de trois courses intenses : les vainqueurs remporteront une précieuse amulette, tandis que les derniers recevront une enveloppe noire au dénouement incertain. Entre chutes vertigineuses, trek en montagne et mission sur l’eau, ces épreuves mettront à rude épreuve leur courage, leur endurance et leur patience.

Au fil de cette étape, les candidats auront la chance de découvrir les sublimes gorges de Graskop, nichées au pied du massif du Drakensberg, avant de s’aventurer dans le spectaculaire Blyde River Canyon, l’un des plus grands canyons verts du monde. Ils y admireront notamment les célèbres « Three Rondavels », ces impressionnants pics rocheux dominant la vallée.



À l’approche de la grande finale à Johannesburg, la compétition atteint son paroxysme. Qui parviendra à s’imposer et décrocher son ticket pour l’ultime étape ? Et quelle équipe héritera de l’enveloppe noire, potentiellement synonyme d’élimination ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.