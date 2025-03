Pékin Express, Lionel et Eva éliminés : « il y a du regret »

Publicité





Hier soir à l’issue de la huitième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Lionel et Eva, le père et la fille, qui a été éliminé. Et on peut dire que leur élimination a fait parler puisqu’ils étaient passés tout prêt de l’immunité et qu’ils l’ont perdue sur un comportement limite d’Amandine et Alison.





En effet, sur l’épreuve d’immunité, il s’agissait de construire une tour et chaque binôme pouvait payer pour détruire la tour d’un adversaire. A un moment, Lionel s’est approché de la tour d’Amandine et Alison pour voir sa hauteur. Les soeurs ont cru qu’il allait la détruire et lui ont reproché un « manque de fair-play ».







Sauf que quelques minutes plus tard, alors que Lionel et Eva étaient sur le point de remporter l’immunité, Alison et Amandine ont décidé de détruire leur tour ! Le père et la fille ont perdu l’immunité là-dessus et ils ont plus tard été choisis pour le duel final, qu’ils ont perdu.

« Ah oui forcément il y a du regret. Enfin ce n’est même pas du regret… Mais c’est vrai que si un jour je me retrouvais dans la même situation, je ferais les choses différemment. (…) Il y a eu cette phrase, ce moment où elles disent qu’on n’est pas fair-play quand elles pensent qu’on va détruire leur tour. Mais mon père mesurait juste sa hauteur. Donc quand elles cassent notre tour juste après, ça a fait monter la tension d’un coup. Mais bon, il faut se remettre dans la situation, elles ont joué leur jeu, c’est comme ça même si c’était très frustrant. » a déclaré Eva dans une interview pour Télé Star.



« Moi je n’ai qu’une parole, donc j’ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Si elles avaient joué le jeu, on aurait été en neuvième étape. Mais je pense qu’elles avaient un peu peur de nous aussi » a confié Lionel.

Concernant la santé de Lionel, qui s’est battu contre le cancer avant de participer à Pékin Express, il assure que ça va : « Ça va de mieux en mieux. J’ai encore quelques petits trucs à surveiller mais ça va beaucoup mieux« .

