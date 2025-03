Plus Belle La Vie du 14 mars 2025 : Yolande prise au piège (résumé + extrait vidéo épisode 289 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 289 de PBLV – Le piège se referme sur Yolande ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mélusine et Lamory semblent avoir un plan bien rodé…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 mars 2025 – résumé de l’épisode 289

Barbara rentre chez elle et découvre que la porte de son appartement est entrouverte. Inquiète, elle appelle Yolande, mais celle-ci ne répond pas et semble absente. Paniquée, elle tente de la joindre par téléphone, mais tombe directement sur sa messagerie. Pendant ce temps, Jennifer embrasse Samuel et lui souhaite un joyeux anniversaire lorsque Barbara l’appelle. Celle-ci lui annonce la disparition de Yolande. Jennifer, perturbée, dit à Samuel qu’elle doit partir en urgence. Lorsqu’il lui demande qui a disparu, elle prétend que c’est son gâteau d’anniversaire. Samuel n’est pas dupe, mais elle insiste avant de s’éclipser.

De son côté, Yolande est avec Mélusine. Elles évoquent un message de Jocelyn, et Yolande est troublée par une phrase écrite sur un miroir. Mélusine profite de son émotion pour la déstabiliser davantage et lui dévoile des informations qui la bouleversent. En guise de cadeau de la part de Jocelyn, elle lui remet une broche en forme de papillon.



Jennifer et Barbara se lancent à la recherche de Yolande, mais celle-ci finit par réapparaître, comme si de rien n’était. Elle explique qu’elle avait simplement besoin de prendre l’air et assure qu’elle avait bien fermé la porte. Jennifer l’exhorte à la prudence, et Yolande promet de les tenir informées de tout. Avant de se reposer, elle évoque une signature imminente… Ce comportement intrigue Barbara.

Plus tard, Samuel présente Charles à Jennifer dans son cabinet. Jennifer l’invite à la fête d’anniversaire de Samuel, mais Charles décline en raison d’une conférence. Il annonce cependant qu’il prolonge son séjour, leur laissant d’autres occasions de se voir.

Pendant ce temps, Louis joue le rôle d’un faux notaire pour finaliser la signature du viager entre Lamory et Yolande. Mais en examinant le document, il relève une omission : une clause essentielle manque. Lamory veut contacter son propre notaire, mais Yolande s’y oppose. Louis promet de fixer un nouveau rendez-vous lundi.

Le soir, Jennifer et Barbara trinquent avec Samuel, qui se doute qu’elles lui cachent encore quelque chose au sujet du fameux gâteau. Leur manège l’amuse. Pendant ce temps, Louis appelle Barbara, ce qui attire l’attention de Samuel. Curieux, il interroge Jennifer sur la relation entre Barbara et Louis. Jennifer esquive et invente qu’ils ont un crush l’un pour l’autre.

Barbara retrouve Louis, qui lui avoue qu’il a failli se faire prendre. Il a travaillé trop vite mais promet d’être prêt pour lundi. Il lui révèle ensuite que Lamory est insolvable : tous les documents qu’il a fournis sont faux, et il n’a pas les fonds nécessaires pour l’achat. Barbara le remercie pour ses efforts.

Dans son appartement, Yolande fixe sa broche et parle à Jocelyn. Soudain, on frappe à sa porte. Elle ouvre, mais il n’y a personne. Troublée, elle referme… et la frappe redouble, plus violente cette fois. Un frisson la parcourt lorsque, sous ses yeux, le tableau de Jocelyn se met à bouger tout seul…

Au commissariat, Samuel reçoit Alix, venue aux nouvelles au sujet de son scooter volé. Il lui apprend qu’il a été retrouvé… mais incendié. Il ne reste plus rien, et la ville de Marseille pourrait se retourner contre elle pour les dégâts causés, d’autant plus qu’elle n’était pas assurée. Désemparée, Alix fond en larmes. Touché, Samuel décide de ne pas établir de lien officiel entre sa plainte et le scooter brûlé. Avant son départ, il lui donne son numéro pour qu’elle puisse le contacter si besoin. Alix le remercie.

De son côté, Alix montre à Vadim une mise en demeure qu’elle vient de recevoir pour loyers impayés à Aix. Désemparée, elle confie qu’elle ne sait pas comment s’en sortir et qu’elle n’a personne sur qui compter. Touché, Vadim lui offre son sandwich et l’invite à passer dans sa chambre où il pourra lui donner de la nourriture. Il la regarde intensément et lui assure qu’elle va s’en sortir, avant de lui avouer qu’elle lui rappelle quelqu’un… un homme. Nisma, qui les observe de loin, ne cache pas sa jalousie.

De son côté, Nisma confronte Alix, persuadée qu’elle cherche à séduire Vadim. Alix nie en bloc et assure qu’il ne fait que l’aider. Nisma reste sceptique, mais Alix la remercie pour ce qu’elle fait pour elle.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 mars 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.