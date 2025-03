Plus Belle La Vie du 18 mars 2025 : Yolande avoue, Barbara se met en danger (résumé + extrait vidéo épisode 291 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 291 de PBLV – Yolande va enfin parler de Mélusine à Jennifer cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Barbara va se mettre en grand danger en rencontrant la voyante…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 mars 2025 – résumé de l’épisode 291

Yolande s’adresse au portrait de Jocelyn, troublée par son appel à la rejoindre dans la mort. Jennifer surprend la scène et lui demande si tout va bien. Prise au dépourvu, Yolande prétend que ce n’est que la radio des voisins. Mais Jennifer remarque la photo de Jocelyn entourée de bougies ainsi qu’une broche que porte Yolande. Celle-ci ment, affirmant qu’elle l’a depuis longtemps, un cadeau. Jennifer insiste : Madeleine possédait la même et veut savoir d’où elle vient.

Jennifer confie ses soupçons à Barbara. Elles pensent que la coïncidence est trop grande et se persuadent que Lamory et Mélusine sont complices. Pourtant, elles peinent encore à comprendre leur mode opératoire… Barbara décide de prendre rendez-vous avec la voyante pour en savoir plus. Au bar, Djawad lance des sous-entendus à Barbara à propos de Louis. Elle lui répond que Louis les aide simplement dans une affaire avec Jennifer, mais refuse d’en dire plus. Djawad en est convaincu : Louis a un faible pour elle.



De son côté, Louis aide Jennifer et Barbara dans leur enquête, mais il n’a rien trouvé sur la mystérieuse broche. Barbara a obtenu un rendez-vous avec Mélusine et cherche une solution pour garder Yaël. Louis se propose, ce qui suscite d’abord la méfiance de Barbara. Mais voyant son aisance avec l’enfant, elle accepte. Avant son départ, Louis lui recommande d’être prudente.

Au Mistral, Samuel s’étonne de voir Louis s’occuper de Yaël et l’avertit. Pendant ce temps, Barbara rencontre Mélusine. Elles discutent de son fils et de son père. Mélusine, touchée par l’émotion de Barbara, évoque Abdel au passé, évoquant la mort qui les a séparés. Bouleversée, Barbara laisse couler ses larmes : Abdel lui manque cruellement. Mélusine lui propose alors de l’aider à lui parler, persuadée qu’Abdel a encore quelque chose à lui dire. À sa sortie, Barbara vacille, prise d’un malaise dans la rue…

De leur côté, Maître Bataille et Ulysse Kepler échangent sur le divorce de Thomas et Gabriel. Ulysse aimerait qu’ils cessent de faire traîner les choses. Gabriel remet à Ulysse les papiers du divorce, tout comme Thomas avec Alice. Cependant, chacun reporte la responsabilité sur l’autre, persuadé d’avoir fait un pas vers l’apaisement.

Thomas et Gabriel se retrouvent pour finaliser les papiers du divorce, pensant en avoir terminé. Mais un désaccord surgit au sujet de la prestation compensatoire, relançant une dispute.

Léa évoque Babeth avec Patrick, inquiet de sa réaction en apprenant la vérité à son retour. Si Léa pense qu’elle n’en fera pas grand cas, Patrick insiste : elle mérite de savoir et risque d’être furieuse. Il propose de l’appeler pour la préparer. L’opération est aussi un sujet d’inquiétude : la tumeur doit d’abord diminuer. Léa confie que le pire est envisageable, le cancer pourrait l’emporter. Patrick est bouleversé.

