Plus Belle La Vie du 25 mars 2025 : Léa fait un choix, Samuel cache un secret (résumé + extrait vidéo épisode 296 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 296 de PBLV – Vadim ment à la police cet après-midi dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il ment sur son alibi au moment de la mort d’Alix et demande à Nisma de le couvrir…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 mars 2025 – résumé de l’épisode 296

Idriss arrête Vadim à la résidence : il est accusé d’homicide involontaire sur Alix Menton. Nisma assiste, impuissante, à l’arrestation. Au commissariat, Idriss et Samuel examinent son alibi. L’analyse de son badge révèle qu’il est rentré à 23h12, contredisant ses déclarations. Vadim prétend s’être trompé sur l’horaire. Les enquêteurs suspectent Nisma d’avoir cherché à le couvrir et découvrent 2.000 euros en liquide dans sa chambre. Face à ces éléments, Vadim exige la présence de son avocat.

Idriss souhaite présenter Vadim au juge, mais Samuel estime que les preuves sont insuffisantes et insiste pour approfondir l’enquête. Il a l’intuition qu’un détail crucial leur échappe. Troublé, il décide de sortir prendre l’air. Samuel retourne sur la scène du crime et y croise Charlotte. Tous deux veulent s’assurer qu’aucun élément ne leur a échappé. Charlotte veut analyser la literie, tandis que Samuel semble préoccupé. Il finit par s’éclipser.



Publicité





Le soir, Jennifer et Samuel reçoivent les parents de ce dernier à dîner. Jennifer est stressée par l’événement. La mère de Samuel arrive plus tôt que prévu, un gâteau à la main. Charles, lui, est absent : il prépare l’opération de Léa. Plus tard, après le dîner, Jennifer questionne Samuel sur une remarque de sa mère concernant son attirance pour les femmes en détresse. Évasif, il lui conseille d’aller se coucher. Seul, il met ses écouteurs et regarde une vidéo… une femme apparaît à l’écran.

Pendant ce temps, Louis fait un rêve troublant : il se voit au Mistral, accompagné de Barbara et d’une poussette double. Barbara est enceinte ! Ce songe le perturbe au point de se réveiller en sursaut dans son VTC. Djawad, qui monte dans la voiture, le sort de ses pensées. Louis lui confie son rêve, et Djawad comprend qu’il craint de regretter sa vie passée. Louis est en plein doute.

Plus tard, Louis et Barbara se promènent. Elle lui demande ce qu’il souhaite lui dire. Hésitant, il avoue être attiré par elle, mais doute de pouvoir lui offrir la vie qu’elle attend. Barbara comprend qu’il parle de famille et qu’il envisage de partir une fois son bracelet retiré. Elle refuse qu’ils se fassent des promesses. Pourtant, lorsqu’il l’embrasse, elle ne peut cacher son sourire avant qu’il ne parte travailler.

Au Mistral, Léa discute avec Charles. Il lui révèle que sa mère souhaite intégrer l’équipe chirurgicale de son opération. Léa est stupéfaite, mais Charles assure qu’il respectera son choix, son bien-être étant sa priorité. À l’hôpital, Babeth accompagne Léa pour sa chimiothérapie. Léa l’interroge sur sa demande à Carteron. Babeth la rassure : ensemble, elles seront plus fortes que tout. Touchée, Léa se réjouit de sa présence.

Après la séance de chimiothérapie, Babeth confie ses doutes à Patrick. Il ne comprend pas son besoin de participer à l’intervention, mais Babeth est persuadée que c’est essentiel pour elle. Patrick craint une issue tragique. Babeth, elle, veut être présente pour accompagner Léa, quel qu’en soit le dénouement.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : Laurent Kerusore en larmes, il annonce une triste nouvelle !

VIDÉO Plus belle la vie du 25 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.