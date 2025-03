Plus belle la vie : Laurent Kerusore en larmes, il annonce une triste nouvelle !

Publicité





C’est en larmes que Laurent Kerusore, alias Thomas Marci dans le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle », a partagé une série de vidéos ce lundi soir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Nisma va-t-elle dire la vérité à la police ? Réponse ! (25 mars 2025)

Et pour cause, l’un des deux chiens de l’acteur est sur le point de mourir !

Sa petite chienne yorkshire, Denise, est au plus mal et Laurent Kerusore, qui partage souvent son quotidien avec ses fans, a révélé qu’elle était en fin de vie.



Publicité





Après l’avoir emmenée dans la clinique vétérinaire d’Ollioules dans le Var, Laurent a appris que son pronostique vital n’était pas bon. Le vétérinaire est pessimiste et c’est une terrible nouvelle pour Laurent Kerusore.

On lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve.