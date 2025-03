Plus Belle La Vie du 26 mars 2025 : Samuel rattrapé par son passé ! (résumé + extrait vidéo épisode 297 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 297 de PBLV – Samuel est rattrapé par son passé cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la mort d’Alix lui rappelle celle de son ex et il se confie à sa mère, qui sait ce qu’ils ont vécu…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 mars 2025 – résumé de l’épisode 297

Samuel visionne encore une vidéo d’une jeune femme, il s’agit de Fanny, son ex décédée. Bouleversé, il écoute ses paroles : elle disait qu’elle n’y arriverait pas et qu’elle ne lui apporterait que des ennuis… Pourtant, Samuel lui avait assuré qu’elle s’en sortirait. Soudain, Charlotte l’interrompt, le tirant de ses pensées. Elle a trouvé une trace d’ADN sur le téléphone d’Alix, grâce au chlorure de sodium. Il s’agit de larmes… et elles appartiennent à Vadim ! Il a forcément utilisé ce téléphone en pleurant. Idriss, convaincu de sa culpabilité depuis le début, jubile. Mais Samuel trouve cela étrange : pourquoi Vadim reviendrait-il sur la scène du crime deux jours plus tard pour pleurer sur ce téléphone et les contacter ensuite ? Il fait remarquer à Idriss que les larmes ne sont pas datées et que Vadim aurait très bien pu emprunter l’appareil avant la mort d’Alix. Pourtant, Idriss persiste : il veut le confronter. Samuel lui affirme qu’il perd son temps, ce qui intrigue Idriss. Pourquoi Samuel cherche-t-il tant à innocenter Vadim ?

Au commissariat, Vadim se confie : Alix avait choisi de se prostituer, et elle lui demandait de rester à proximité pour la rassurer. Idriss lui reproche de ne pas l’avoir empêchée, mais Vadim insiste : c’était sa décision. Ce soir-là, elle lui avait assuré qu’elle se sentait assez en confiance et qu’il pouvait partir. Inquiet de ne plus avoir de nouvelles, il était revenu… et l’avait retrouvée morte. Pris de panique, il avait craint d’être accusé.



Au commissariat, Samuel, Patrick et Idriss font le point. Idriss est persuadé que Vadim est coupable, mais Samuel doute. Idriss insiste : il veut que Patrick le défère devant le juge. Samuel proteste, convaincu qu’ils enverraient un innocent en prison. Mais Patrick tranche : il suit l’avis d’Idriss et appelle le procureur.

Plus tard, Samuel retrouve sa mère au bar. Elle perçoit son trouble. Il lui parle de la jeune femme morte d’une overdose… Elle lui rappelle Fanny. Véronique tente de minimiser : ce n’est qu’une coïncidence. Mais Samuel perçoit des similitudes troublantes entre les deux affaires. Véronique, elle, refuse de remuer le passé. Ce qu’ils ont traversé leur a déjà coûté trop cher…

Pendant ce temps, Jean-Paul revient du marché. Léa, impressionnée, découvre qu’il a obtenu une excellente recette du poissonnier. Il veut marquer le coup : ce soir, il veut organiser un dîner pour célébrer le retour de Babeth.

Plus tard, Babeth est ravie que Jean-Paul ait cuisiné pour son retour. Elle demande à Lucie d’aller chercher les biscuits apéro, mais la fillette refuse sèchement et envoie balader son père. Troublée, Babeth décide d’aller lui parler. Elle retrouve Lucie, triste, dans sa chambre. La petite ne comprend pas pourquoi tout le monde fait comme si tout allait bien. Elle avoue qu’elle a peur… Babeth aussi. Elle est même en colère. Mais pour Léa, elle fait semblant d’être forte. Alors, elle propose à Lucie de transformer cette peur en amour, un amour immense, plus fort que tout.

De leur côté, Alice et Ulysse réunissent Thomas et Gabriel pour parler de la prestation compensatoire. Ulysse annonce que Gabriel a pris la décision de renoncer à ses parts du Mistral en échange d’une compensation financière. Furieux, Thomas explose, mais Alice tente de le calmer. Il quitte la pièce, hors de lui.

Alice félicite Ulysse pour l’accord sur les parts du bar. Il la complimente sur sa tenue, ce qui la fait sourire : pour elle, Thomas ne signera jamais. Ulysse reste confiant, persuadé que Gabriel est en position de force. Alice, elle, assure qu’elle a encore des cartes à jouer. Ulysse l’invite à boire un verre, mais elle refuse. Pendant ce temps là au Mistral, Thomas cherche un moyen d’éviter de verser une indemnité à Gabriel. Il confie ses inquiétudes à Barbara et relit la lettre d’excuses de Gabriel. Une phrase attire son attention : Gabriel y avoue avoir dilapidé leur argent et vendu le bateau de son père… C’est une preuve en sa faveur !

