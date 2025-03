Plus belle la vie spoiler : Lamaury mord à l’hameçon ! (11 mars 2025)

Publicité





Jennifer, Barbara et Yolande vont mettre en place leur piège demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 11 mars 2025, Jennifer va présenter Yolande à Lamaury lors des funérailles de Madeleine…











Ce dernier va d’abord se montrer méfiant car Yolande va déraper en l’insultant. Mais elle va bien rattraper le coup et le soir, Lamaury va sonner dans son faux appartement, qui est en réalité celui de Barbara. Il propose de parler à Yolande du viager !

Lamaury a mordu à l’hameçon, il doit revoir Yolande le lendemain… Pour Jennifer et Barbara, aucun doute : Yolande est sa prochaine cible !

